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【港股成交】港交所下月起降移動裝置串流報價月費、新增企業訂閱數據模式　另恒指公司調整實時指數資訊收費

股市 21:22 2023/11/22

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【港股成交】恒指公司調整實時指數資訊收費　冀增港股流動性

市場有呼聲要求下調港股報價費用，港交所 （00388） 最新宣布，由12月1日起，試驗下調現行的移動裝置市場數據服務的月費（向交易所參與者及資訊服務供應商收取），將由38元下調74%至10元，散戶可以繼續透過其經紀商或資訊供應商訂閱有關服務。

另外，港交所推出企業數據固定月費計劃，設有散戶服務的交易所參與者及經紀商將可以每月40萬元的固定收費訂閱，為無限數量的客戶和終端投資者提供證券市場第一級實時串流數據，而衍生產品市場第一級實時串流數據的企業數據固定月費則為10萬元，同樣12月起生效。

上述兩項新服務均以試驗計劃形式推行至2025年底，並在期滿後再作檢討，港交所聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁表示，設有散戶服務的交易所參與者及經紀商可以按其業務需要，更靈活及具成本效益地選擇其市場數據服務的付費模式。

恒指公司：將調整實時指數相關收費

另外，恒生指數公司表示，將調整實時指數相關收費，配合《2023年施政報告》鞏固股票市場競爭力。恒生指數公司稱，截至10月底，全球13個交易所共有115隻與恒生指數系列掛鈎的交易所買賣產品，被動式追蹤恒生指數系列的產品的資產管理總值約590億美元，相關收費調整後，有望吸引更多資金參與恒生指數系列掛鈎的交易所買賣產品之交易，從而促進更多海外投資者投資港股市場，提升香港股票市場活力，令業界及投資者共同受惠。

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編輯：李哲毅

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