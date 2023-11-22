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【日本央行】日央今年尚未入市買REIT　前官員：央行冀市場習慣沒入市干預局面

宏觀解讀 20:26 2023/11/22

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日本央行據報今年對日本房地產投資信託基金（J-REIT）的購買量有望為零，而對交易所交易基金（ETF）的購買量則將創下2010年以來最少的一年，都顯示央行已準備由非常規的負利率政策，往更傳統的貨幣政策方向邁進。

彭博引數據指，今年截至昨日（21日），日本央行未涉足J-REIT市場，而在此之前，該行自2010年以來每年都會購買這類資產，以助降低房地產市場風險。此外，今年日股飆升至33年高點，但央行今年以來只3次買入與指數相關的風險資產ETF，有別以往一年內多次買入ETF提振股市的做法。報道指，這表明央行正借該兩個市場正強勁增長的機會，減少其行動對市場造成的扭曲，並從大規模的刺激計劃中退出。

日本央行前金融市場部主管山岡浩巳（Hiromi Yamaoka）表示，央行不想再入市買該些資產，「它正試圖讓金融市場習慣其不購買風險資產的局面」。但他指出，縮減資產負債表是央行資產購買計劃面臨的真正問題。而他認為，央行不太可能在植田和男的任期內解決該問題，在於保持通脹穩定本身挑戰已大，「出售J-REITs和ETF可能會引發金融市場的巨大震盪，在植田的任期內，以這種方式退出是很困難」。

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編輯：胡學能

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