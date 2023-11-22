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【分析】國美8億成交升30%　發生甚麼事？

股市 20:00 2023/11/22

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【分析】國美8億成交升30%　發生甚麼事？

跌至仙股的國美 （00493） ，近幾日成交急增，今日成交更達8億元，居港股最活躍成交排名第13位，股價急升30%，收報0.013元，發生甚麼事？

根據中央結算系統持股紀錄（CCASS），國美第三季頻頻出現異動，9月14日有30億股搬入港股交易系統，相當於發行股數的6.3%，11月16日亦有3億股大貨搬入交易系統，近期是大戶出貨期。

根據CCASS，這些大貨搬入一間名為溢利證券的倉位，但平均每日卻以億股的速度減持。接貨者則為北水，內地投資者透過港股通，持有國美股權合計增至268億股或56.1%。

據年報資料，持股5%以上的大戶不多，截至2022年12月底，黃光裕及其配偶杜鵑持股59億股或16.5%，另外，寰亞國際資本持有的可轉債亦相當於40.6億股或11.37%。

聯交所資料披露，黃光裕及杜鵑於今年11月13日的持股，已減持至85.5億股至17.9%。

為何黃光裕愈減持，持股反而增加？

國美年初發布通告，發行80億新股予黃光裕還債，故黃光裕持股增加，目前仍未清楚國美仍欠黃光裕多少錢，而自9月起黃光裕頻頻減持的，估計是這批股份。

而北水肯買的原因，可能是炒作近期黃光裕計劃3年內成立1萬間國美超市有關，國美澄清指，該計劃為黃光裕與獨立第三方合作，不過，國美不排除未來探索零售新項目機會的可能性。

【異動】國美曾抽升9成、財困下擬轉開1萬間國美超市？　公司澄清並非超市業務的訂約方（第二版）

【國美493】國美澄清：9月底於廣東仍有兩間自營店　圖粉碎門店全關傳聞

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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