【社交營銷】專家指 Meta 推廣仍有效　Reels 推廣潛力待挖掘

社交媒體及數碼營銷的重要性已經不言而喻，全球近一半人口每月均會使用Meta的應用程式和服務，活躍用戶達39.6億，按年增長率為6.7%，是商業推廣的重要平台。Meta亞太區副總裁Dan Neary分享了Meta 2024年商業趨勢預測，強調Reels的影響力。但也有本地社交媒體營銷人員表示，Reels在本港並不流行，很多公司反而在找小紅書的營銷人員。

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Meta：亞太區是主要增長動力

Dan Neary指出，Facebook、Instagram和WhatsApp的每日活躍用戶達31.4億，按年增長率更高達7.2%。亞太區是主要的增長動力，是Facebook用戶數量和增長率佔最多的地區，每日活躍用戶和每月活躍用戶分別佔全球43%及45%。而按年總增長率方面，全球每日活躍用戶和每月活躍用戶分別有53%和49%源自亞太區。他特別提到了Reels（連續短片），指Reels是Meta平台增長速度最快的內容格式，推出以來令用戶使用Instagram的時間增加了40%以上，他更引述一項全球消費者短片調查，指有三分之二人在接觸Reels後對產品或服務作出了購買決定。

在Facebook群組分享社交媒體行銷經驗的「小編正候群」資深成員Dinezz Li表示，目前Meta系的社交平台依然是香港最主流的營銷管道，仍有很多中小企業在Facebook和Instagram投放廣告，但他指，在過去兩三年幾乎每星期、每月都有人在群組內問其他行家「最近在Facebook投放廣告的成效是否變差」。由於年底是消費旺季，每家公司都在搶Facebook的廣告位，市場競爭太大，變相導致廣告開支和成效不成正比，加上香港重新通關後，港人更熱衷回內地消費，香港公司投放的廣告沒能吸引到港人在港消費，亦令轉化率更差。

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Meta 推廣仍有效 惟須適應遊戲規則

數碼行銷顧問David Li表示，以前 Meta很鼓勵品牌在平台創作自己的內容推廣，但近年卻提倡「創作者經濟」，並積極開發廣告分成計劃，從此可推斷他們有意將內容創作的責任外判予大眾，而品牌則專心付費落廣告就好。目前Facebook付費廣告的效率依然不錯，特別是其人工智慧產品 Advantage+，自動化甚至比人手設定更準，令營銷人員更專注於創意，而不用廣告投放設定而費神。

資深獨立數碼行銷顧問Jansen Lu則表示，並不覺得Meta系的平台沒有用，很多地方都依然使用這平台，他自己開班招生教授社交媒體營銷，Facebook營銷仍是重點內容。他指Facebook營銷效率有沒下降，視乎營銷人員有沒有跟上Meta改變的遊戲規則，「如果還用同樣方式營運就不可能有相同效果」。Dan Neary指Z世代是未來營銷的主要對象，Jansen Lu亦表同意:「IG行政總裁Adam Mosseri就說過，設計新功能或訂定IG的未來方向，都是以青少年（Teens）和創作者（Creator）為本。」

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Reels 香港未普及 但具推廣潛力

但Reels功能在香港並未帶來很大的趨勢。Dinezz Li表示也許Reels在外國是有效的，但至少在香港中小企或老闆圈尚未成為熱潮。Jansen Lu亦指不論是香港或台灣，自己身邊的人都不太用Reels：「或者說年齡較長的朋友都不用這個功能，但就見到不少同事和他們的朋友很常用，所以才說Reels的目標對象的確是年輕人。」但他也表示，觀眾年齡層其實也要看創作者，如果創作者本身內容是針對成年人，自然也較吸引年長者，平台本身沒有這樣分。

David Li指Meta為抑制TikTok市佔增加，力推之下令 Reels的有機流量暴增。但 Reels片長較短，很多客戶會擔心不夠時間解釋產品特色，所以比較多抱觀望態度。若能依照用戶的使用場景和使用意圖設計 Reels，即使不下付費廣告，成績依然很不錯，會有很多儲存和分享，特別是懶人包、功能示範，或是景點和路線推介。但Reels在非付費廣告狀態下，始終沒有原生的連結按鍵，觀眾看完影片的下一步就是向下轆看另一條影片，而非按連結跳到網站，所以轉化率不會特別高。

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Dinezz Li表示目前比較熱門的是內地的社交平台「小紅書」，懂得小紅書的社交媒體宣傳的人員很吃香，很多公司在招聘時都要求懂得這技能，亦會要求市場推廣顧問幫忙做小紅書的行銷：「以目前可見，最明顯受惠於小紅書的是飲品、食品和食肆。」但他也提醒小紅書的內容審查很嚴格，像醫美一類就很難刊登：「就算Facebook可以的，在小紅書不一定可以。只能說經營小紅書的難度很高，中小企老闆大都試過就算，最終還是回歸到Meta，或是認真做SEO的多！」

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本報記者：李智賢

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