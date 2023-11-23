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【社交營銷】Meta分享社交營銷趨勢　AI、Reels和商務通訊勢抬頭

商業 13:00 2023/11/23

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Meta亞太區副總裁Dan Neary分享了Meta 2024年商業趨勢預測，他指出Z世代和單身經濟將是明年的商業趨勢，而在營銷中的應用人工智能、Reels和商務式通訊都會是大潮流。

【快速消費】經濟起伏無阻快速消費品銷售　全球50強去年收入升逾一成

Dan Neary表示到2025年，Z世代將佔亞太區人口的四分之一，他們正在賺取更多收入且願意消費，是最有市場消費力的族群。他引述Meta與Bain所發表的《SYNC年度報告》指出，東南亞Z世代的生活方式以數碼為中心；當中82%的受訪者是網上社群的成員。隨著Z世代在每個日常生活中利用影片來表達自己，Reels連續短片將會繼續發展並成為受歡迎的功能。他引述內部數據指，用戶每天轉發Reels的次數超過20億次，在Facebook和Instagram上每天播放Reels的次數更超過2,000億次。

他也指出，單身人士成為東南亞增長最快的家庭類型，創造了新的聯繫和消費模式的需求，單身經濟的冒起將為營銷帶來改變。Dan Neary表示，2023年是人工智能突破性發展的一年，尤其市場推廣和創意產業均已在其業務中測試此技術，不論是撰寫文案或是創意構思以至洞察客戶深入剖析。這個趨勢只會不斷上升。他指愈來愈多人追蹤的不再只是關注的人和帳戶，而是由Meta的「發現引擎」所推薦的相關內容，現時有超過 20% 的Facebook 和 Instagram動態消息內容都是由AI推薦。

【香港零售】香港續蟬聯亞太區最貴購物街道　全球排第三

Meta亦會在廣告上利用AI，為行銷人員帶來更好的成果。去年推出的Meta Advantage Suite，一組可自動定位、優化、創作和設置目標的AI效能產品。該產品能夠自動處理平台上涉及成千上萬個變數，自動尋找最佳設定。自推出以來，各項轉換率都錄得增長，按年增長率為20%。現時，Meta超過一半的廣告客戶正在使用Advantage+ 創意工具來優化廣告中的圖像和文字。

Dan Neary表示每週有超過10億人透過Meta的即時通訊服務，包括Messenger、Instagram Direct、WhatsApp，與企業帳號聯繫，而人們與企業之間每日在Meta平台上的對話次數更高達6億次以上。他引述調查指71%的人表示，比起在網站上尋找資訊，更喜歡透過發送訊息與企業聯繫。69%潛在客戶表示，如能透過發送訊息與企業聯繫，他們更有可能購買其產品或與該企業展開業務。透過Meta的商務式通訊功能，企業預計轉換率較傳統渠道高出 80%，為推動潛在客戶轉化為付費客戶的一大動力。 

【香港通脹】10月物價升幅近一年最高　市民：難怪港人北上消費

本報記者：李智賢

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