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【Toshiba】東芝特別股東會通過私有化　將結束74年上市歷史

股市 18:54 2023/11/22

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【Toshiba】東芝特別股東會通過私有化　將結束74年上市歷史

日本東芝（日：6502）今召開臨時股東大會，批准了合併公司股份的計劃，將允許由日本產業夥伴（JIP）牽頭的財團收購東芝的全部剩餘股份，標誌東芝將結束其作為上市公司長達74年的歷史，東芝將於12月20日從東京證券交易所和名古屋證券交易所退市。

以JIP為首的財團於9月透過2萬億日圓（134億美元）的要約收購，成功控制了東芝，東芝由此走上私有化之路。該財團通過競購獲得了東芝78.65%的流通股。

併股為強制收購普通股股東持股程序的一部分，合併後每9300萬股將併為1股，普通股股東股份將併為不足1股的碎股。JIP為首的財團將可從普通股股東收購剩餘股份，令東芝成為該財團的全資子公司。

東芝首席執行官島田太郎強調，東芝將繼續進行科技投資，開發不同於其他公司的產品並找到解決方案。「我們正在經營各種基礎設施業務，我相信我們可能是唯一一家有能力將數碼科支與這些業務聯繫起來的公司。」

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編輯：胡學能

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