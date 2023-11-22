【餐飲新浪潮@iM網欄】法證大廚煮出新鮮手工製的意粉

九如坊附近一帶，一直以來，都是群龍雲集之地。大班樓，以前的蓮香樓，勝香園和九記牛腩，還有無數出品一流的異國菜餐廳、酒吧、咖啡店、拉麵店，都在上上下下這幾條街。

一間餐廳，要在這𥚃立足，並不容易。但你可能沒有料想過，這𥚃竟然有間意大利餐廳Posso，主打新鮮手工製的意粉，而大廚Max Wong出身於法證科，但現已在九如坊立足兩年。更重要是，在這段不算長的時間，他的出品已獲得坊間各界好評。

威利斯小食Cicchetti

這間餐廳主打新鮮製的手工意大利麵，以及Cicchetti。後者是甚麼？其實只要你把西班牙小食Tapas，想像成是威尼斯版，差不多就是這個意思。Cicchetti這種小食，在威尼斯的酒吧區，幾乎是全天供應。無論是本地人還是遊客，總有人要在邊飲酒邊吃小食，這種配酒小食就應運而生。對比Tapas，意大利的小食較多芝士製品，例如餐廳供應的Bruschetta，就有一款是意大利豬頸肉火腿配Stracciatella 芝士，而和牛他他則用上Parmesan芝士。

疫情開網店大受歡迎

大廚Max Wong雖然非科班出身，但對美食充滿熱情，曾在多個國家的知名餐廳工作。在疫情期間，他留意到當時外賣做手工Pasta的店家很少，而把手工意粉做到有相當質素的更是少之有少，所以便決意開始做新鮮手工製的意粉、現成醬汁，以及組合的外賣套餐。他的出品瞬間就已經大獲好評，所以很快就有餐廳找他合作，請他供應新鮮的手工意大利麵。

去年，他決意將Posso由網店變為實體餐廳，望給予客人更優質的用餐體驗。餐廳名「Posso」是意大利文，意思是「我可以」。這一句說話，簡直是這間餐廳的寫照。

科學與藝術並重

出身於法證的他，使他的烹調方法尤其科學化。以餐廳的經營來說，他會顧及每一細微之處，並設定一定的程序方法去按部就班完成，以穩定餐廳的食物質素。除此之外，他非常有探究精神，他會以不同的「科學實驗」去解決各種食物口感、味道、融合度等烹飪疑難。

但他絕非一板一眼的科學腦，他有屬於自己的美學。餐廳的裝橫，就完全出自他的意念與眼光。只要推開門，就會看到餐廳牆色的主調是米色及深綠色，還有眾多自然木色的桌椅。這全出於他希望營造一種溫馨兼親和力強的家庭感，同時又不失優雅的氣息。

親身感受大廚風采

去到每間餐廳，通過食物，我們大約可以知道大廚的特質，但這總是隔了一重紗。就算我們有機會與大廚接觸，單單從對話，還是不知道他在廚房的樣貌。而像Max這種獨特的烹飪方式與技巧，應該更加令人好奇了。

有幸最近適逢Posso餐廳開業2週年，由11月26日起，Max會開設手工意大利麵工作坊。此次工作坊除了會教各式意大利粉之外，學生亦可以一邊暢飲葡萄酒和品嚐Cicchetti小食，盡情享受週末，但更重要的，還是你可以見識到Max那有藝術底蘊的法證腦，是如何鉅細無遺地處理他的食材，又如何精妙地煮出一道又一道的料理。

作者_ Alexandra（梁翠欣）簡介： Alexandra（梁翠欣）為資深餐飲公關及社交媒體營銷專家，畢業於浸會大學公關廣告系，自小鍾情餐飲業，曾為多間知名飲食集團及餐廳效力，於2020年創立香港餐飲公關及市場推廣公司Monogic。 Alexandra熱衷分享作為餐飲公關的所見所聞，人物故事和行業趨勢動向，希望藉文字讓更多人重新認識香港這個美食天堂，推廣本地餐飲文化。

更多跟餐飲新浪潮@ Alexandra的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！