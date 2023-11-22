▲ 【證監監管】證監會向冼國林、曹貴子啟動法律程序 涉出任第一信用董事違反受信責任

證監會向曾活躍細價股股壇的冼國林、曹貴子啟動法律程序。證監會表示，正根據《證券及期貨條例》第214條，在原訟法庭指控第一信用 （08215） 5名董事、1名前「事實董事」涉嫌違反其受信責任，尋求對他們作出取消資格令。

第一信用於2011年GEM（前稱創業板）上市，公司於2017年被證監會要求暫停交易，至今維持停牌，惟未被除牌。

證監會表示，受起訴的第一信用前董事包括前主席兼執行董事冼國林、前行政總裁兼執行董事曾仁光、前執行董事梁偉雄和何筱敏及前獨立非執行董事戴文軒。證監會形容曹貴子是第一信用「前事實董事」。

證監會指斥第一信用供股時 未有如實披露曹貴子為「事實董事」

證監會表示，該會調查發現，在2015年12月至2017年6月期間，曹貴子參與管理第一信用業務或事務，及作出屬董事性質的決定，所以指他是第一信用「事實董事」。

2016年1月，曹貴子參與第一信用股份配售，成為配股承配人。

兩個月後，曹貴子及其兄長曹貴宜在第一信用供股行動中，雖然未獲認購供股股份，但有份認購。然而，第一信用在完成配售及供股公告中都表示，所有承配人及認購人均為獨立第三方。

經調查後，證監會指冼、曾、梁、何及曹因（i）沒有披露曹為事實董事；及（ii）導致該公司在該等公布中發出有關曹及／或其兄長的獨立性的虛假及／或具誤導性資料，違反了他們對第一信用的責任。

冼、曾、何及戴亦因在批准配售建議時沒有考慮該配售對該公司股東的攤薄影響，違反了他們的責任。

證監會亦正尋求法庭頒令第一信用須公布法庭在法律程序中的裁決，讓該公司的股東知道曹曾為該公司的事實董事，以及該公司於該等公布中發出虛假及／或具誤導性的資料。

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編輯：麥德銘