  • 23°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美「千禧世代」快樂價高 年收入需破400萬

環球社會熱點 18:02 2023/11/22

分享：

分享：

美國最新公布的調查發現，美國成年人平均一年薪資需要達超過28.4萬美元（約221.4萬港元）才會覺得快樂。以世代為界，「千禧世代」（Millennials）快樂的年薪最高，達約52.5萬美元（約409.3萬港元）。

通脹帶動平價即食麵銷量激增 日清：融入中產日常生活 【下一頁】

金融服務機構Empower訪問2,034名美國18歲以上人士，查詢他們認為構成財政快樂的關鍵是甚麼。周一（20日）發表的報告指出，接近6成18歲以上受訪者認為，快樂可以被購買，銀行內擁有120萬美元資產（約935.5萬港元）就會感到快樂。

以年薪計算，最高屬「千禧世代」的每年52.5萬美元，「嬰兒潮世代」（Baby Boomer）最低，僅12.4萬美元（約96.7萬港元）。

以資產淨值排列，「千禧世代」快樂價格亦最高，達約170萬美元（約1,325.3萬港元）。反之最低為「Z世代」（Gen Z），資產淨值僅約48.7萬美元（約380.2萬港元）。

點擊圖片放大
+3
+2

拜登又擺烏龍 一次搞錯3位女星 【下一頁】

男女之間亦有明顯差距，受訪成年男性稱年收需達38.1萬美元（約297萬港元）才會感到財政上愉快。然而，受訪女性則是18.3萬美元（約142.7萬港元）。

研究人員表示，數據反映對多數人而言，收入更多陪隨更大幸福感。不過亦有特例，如果有人同時富有及可憐，當擁有更多收入並不會帶來更大快樂。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

拜登賀81歲生日被嫌老 美媒斥仍角逐連任「極其自私」
2023/11/20
拜登賀81歲生日被嫌老 美媒斥仍角逐連任「極其自私」
美民調揭拜登漸失年輕選民支持 不滿以巴戰爭處理
2023/11/20
美民調揭拜登漸失年輕選民支持 不滿以巴戰爭處理
全球1%富豪碳排放驚人 超66%貧窮人士排放量
2023/11/20
全球1%富豪碳排放驚人 超66%貧窮人士排放量
特朗普承諾倘再當選美國總統 廢除印太經濟框架
2023/11/20
特朗普承諾倘再當選美國總統 廢除印太經濟框架
巴西歌迷高溫睇騷暈倒死亡 Taylor Swift押後演唱會
2023/11/20
巴西歌迷高溫睇騷暈倒死亡 Taylor Swift押後演唱會

你可能感興趣

拜登賀81歲生日被嫌老 美媒斥仍角逐連任「極其自私」
18:00 2023/11/20
拜登賀81歲生日被嫌老 美媒斥仍角逐連任「極其自私」
美民調揭拜登漸失年輕選民支持 不滿以巴戰爭處理
17:06 2023/11/20
美民調揭拜登漸失年輕選民支持 不滿以巴戰爭處理
全球1%富豪碳排放驚人 超66%貧窮人士排放量
13:20 2023/11/20
全球1%富豪碳排放驚人 超66%貧窮人士排放量
網絡熱話 經濟 被動收入 美國 金融 服務 銀行

下一篇文章

澤連斯基稱曾5遭俄暗殺 笑言「如確診般愈來愈輕鬆」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款