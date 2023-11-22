美「千禧世代」快樂價高 年收入需破400萬

美國最新公布的調查發現，美國成年人平均一年薪資需要達超過28.4萬美元（約221.4萬港元）才會覺得快樂。以世代為界，「千禧世代」（Millennials）快樂的年薪最高，達約52.5萬美元（約409.3萬港元）。

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金融服務機構Empower訪問2,034名美國18歲以上人士，查詢他們認為構成財政快樂的關鍵是甚麼。周一（20日）發表的報告指出，接近6成18歲以上受訪者認為，快樂可以被購買，銀行內擁有120萬美元資產（約935.5萬港元）就會感到快樂。

以年薪計算，最高屬「千禧世代」的每年52.5萬美元，「嬰兒潮世代」（Baby Boomer）最低，僅12.4萬美元（約96.7萬港元）。

以資產淨值排列，「千禧世代」快樂價格亦最高，達約170萬美元（約1,325.3萬港元）。反之最低為「Z世代」（Gen Z），資產淨值僅約48.7萬美元（約380.2萬港元）。

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男女之間亦有明顯差距，受訪成年男性稱年收需達38.1萬美元（約297萬港元）才會感到財政上愉快。然而，受訪女性則是18.3萬美元（約142.7萬港元）。

研究人員表示，數據反映對多數人而言，收入更多陪隨更大幸福感。不過亦有特例，如果有人同時富有及可憐，當擁有更多收入並不會帶來更大快樂。

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責任編輯：吳漢培