【新股IPO】寧德時代傳有意最快明年來港上市

引述外電報道，寧德時代正考慮來港上市，最快有望明年完成，惟公司對於上市一事未予置評。



稍早前，寧德時代考慮在瑞士發行50億至60億美元的全球存託憑證，但因監管問題而擱置。據悉，現時談論今次上市集資規模仍時間尚早，但全球存托憑證的目標規模可以作為參考。

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記者：張以正