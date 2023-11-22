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【新股IPO】山西安裝2520首日掛牌 收市報2.18元與招股價持平

股樓投資 17:33 2023/11/22

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山西安裝(02520) 首日掛牌，開市報2.18元，最高曾見2.25元，收市報2.18元，與招股價持平；全日成交1,272萬股，成交金額2,772萬元；聯席保薦人分別為華泰國際及山證國際。

 

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

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【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

山西安裝是山西省國資委及財政廳旗下工程承包商。是次上市共發售逾3.33億股H股，並已引入明陽智慧能源為基石投資者，認購7,201.8萬股H股；公開發售僅錄得約0.6倍認購，未獲認購部分已重新分配至國際配售，令其佔比升至約93.99%。

 

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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集資所得，主要用作資助新能源項目，以及為現有和日後PPP項目、清潔供熱、分布式能源、固廢處置、水務處理等建設項目的股權投資提供資金等。

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記者：張以正

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