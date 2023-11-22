【Fintech】金管局商業數據通有望聯接中東　與阿布扎比商議連接當地中小企融資平台

▲ 【Fintech】金管局與阿布扎比擬驗證商業數據通連接當地中小企融資平台

金管局與阿布扎比國際金融中心金融服務監管局今日聯合宣布交換《諒解備忘錄》，以加強雙方現有的金融科技合作，尤其是在跨境貿易相關數據互換和業務合作領域，進一步推動兩地市場善用金融科技和數據，提供普惠而創新的金融服務。

據《諒解備忘錄》，兩局將考慮展開聯合概念驗證項目，以連接金管局的「商業數據通」和阿布扎比國際金融中心的「中小企融資平台」。此外，兩局亦會聯手探索在用戶同意下跨境數據互換的應用場景，以解決銀行在跨境服務的潛在痛點，例如中小企開戶和融資服務，以促進跨境貿易。

金管局助理總裁（金融基建）鮑克運表示，透過是次《諒解備忘錄》與阿布扎比國際金融中心金融服務監管局加強合作與知識交流，凸顯雙方同樣致力引領金融科技發展、釋放數據潛能的決心。置身數碼世代，大家都意識到構建新世代數據基建和推動跨境數據互換的重要性。他相信雙方同心協力，將可促進金融創新，並為兩地中小企業增添融資機會。

阿布扎比國際金融中心金融服務監管局高級執行董事郭緯臨表示，是次《諒解備忘錄》進一步鞏固阿布扎比國際金融中心金融服務監管局和香港金管局的策略夥伴關係，運用創新科技促進跨境貿易和業務發展。透過阿布扎比國際金融中心和香港作為阿拉伯聯合酋長國和大灣區的門戶，兩地平台間的數碼橋樑可連繫兩地市場，帶來龐大機遇。他期待與香港金管局更緊密合作，為兩地的中小企業建造更繁榮的生態圈。

▲ 鮑克運（左）與郭緯臨（右）於香港簽署並交換《諒解備忘錄》。（金管局提供）

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編輯：胡學能