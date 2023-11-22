準新人345萬買大埔翠怡花園　原業主持貨約5年帳蝕55萬

中原地產鍾國基表示，樓市前景明朗化，部份用家加快入市，大埔翠怡花園B座低層07室，單位實用面積321平方呎，2房間隔，議價後以345萬元沽出，實用平均呎價10748元。

據了解，新買家為區內上車客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，即把握機會購入單位作新婚居所之用。據了解，原業主則於2018年以400萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手賬面蝕讓約55萬元離場，單位期內貶值約13.8%。

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