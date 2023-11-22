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日本政府政策支持「經濟重要產業」借以維持成長

宏觀解讀 17:14 2023/11/22

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雖然全球貿易低迷，但日本的出口表現優於周邊國家。這種韌性可以歸因於其多元化的出口組合，包括電子、汽車、機械、高精設備以及新興旅遊業。這些產業存在互補性，藉由各自的週期性降低對整體經濟的影響。例如，肺炎疫情後的供需變化和庫存去化，電子產業面臨挑戰。相反，受惠於供應鏈穩定和晶片短缺情況的趨緩，佔日本出口總額17%的汽車產業則是正在復甦。這些經濟重量級的產業，長期以來培養了在全球市場的領導企業，並證明了它們的實力。

市場普遍預期，官方的支持措施將凸顯這些產業的經濟重要性。其中一個例子是，2020年初疫情爆發以來，日圓的名義有效匯率已經下滑了約25%。疲弱的日圓倒是增強了日本的出口競爭力，並鼓勵日本跨國公司在疫情後供應鏈重建中重新回流生產。此外，弱勢日圓也有助於當地旅遊業的復甦。

另外日本政府和產業領袖合作並實現國家策略目標的另一個例子是半導體領域的投資，借以生產先進晶片。政府已經與汽車產業和工業集團合作，共同研發能源解決方案，實現淨零碳排的目標。 值得注意的是，肺炎疫情後，日本的旅遊業表現優於亞洲地區其他國家。疫情前，中國遊客是旅遊業的主要來源國，但在疫情後，日本成功地將遊客來源多樣化。入境日本的外國遊客人數回升至疫情前水平的80%。中國遊客在2019年佔日本總遊客數的30%，但2023年上半年僅5%；亞洲其他地區的遊客則佔70%。較便宜的日圓匯率和日本吸引人的旅遊資源強化了這個令人印象深刻的復甦。

因此，實質薪資的減少已壓抑消費者的購買力，抑制了整體消費。本行的分析員認為，官方需採取進一步措施增強家庭財富。有趣的是，政府一直在推動個人藉由投資股市來積累財富。極低的利率環境、資產價格上升、就業市場改善以及消費者信心的恢復同時增強了消費前景，特別是在特色零售和餐飲等領域。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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