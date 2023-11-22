【美股走勢】美銀：美國企業已適應利率上升　料標指明年見5000點

美國標普500指數今年至今累升超過18%，多間大行對美股看法亦由年初偏淡，至近期紛紛改變口風，最新則有美銀加入牛市陣營。該行認為美國企業已適應了利率上升，並且能抵受宏觀經濟動盪，預期標普500指數明年勢創新高，可衝5000點關，以周二（21日）收市計，有約10%潛在上升空間。

美銀指出，看好明年美股並非因為預計聯儲局會減息，而是鑑於當局已經取得的成就，例如市場已經吸收了重大的地緣政治衝擊，故預計到明年底，標普500指數將升至創紀錄的5,000點，更明言明年將是選股者的天堂。



該行自己分析師調查認為，金髮姑娘情境（Goldilocks scenario）是美銀持樂觀態度的理由。直言即使經濟成長放緩，企業盈利也會加速成長。又稱數據顯示多數投資者仍普遍持悲觀態度。坦言牛市通常在高漲的信心和狂歡中結束，而現在離這情況還很遠。。

美銀早前曾發報告，指美股有更大上行潛力，表示資產管理機構還有更大的購買力來迎接年底的升浪

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編輯：葉志偉