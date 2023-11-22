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【北上消費】領展擬雙品牌營運內地商場 續留意大灣區投資機會

股樓投資 17:23 2023/11/22

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房託領展(00823) 旗下廣州天河領展廣場第一期資產提升完成及開幕。行政總裁王國龍表示，此為集團內地第2個資產提升項目，由於商場需不斷翻新，集團會繼續考慮不同資產提升（AEI）項目，並重申目前沒有出售內地資產的計劃。王國龍指，集團內地商場將分別以「領展廣場」及「中心城」兩個品牌發展，前者聚焦中檔社區商場，後者檔次會提高少許。對於港人北上消費趨勢增加，王國龍指，見到相關趨勢，因此集團一直有留意大灣區投資，領展廣場主要客群雖為該區消費者，但亦稱「多謝很多香港人上來深圳、廣州」，其中雖然深圳中心城港人消費佔比達30％，但始終深圳人佔比較多。

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【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

青姐話
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市場憧憬領展早前供股集資後將再啟動收購步伐，王國龍指，一直有觀察廣州及大灣區不同項目，續在不同國家考慮投資不同項目。對於現時內地投資比例例13％，較目標20％相差數個百分點，王國龍稱，資產組合比例有動態，整體資產組合不斷擴大，收購仍視乎項目是否符合策略。

領展中國內地董事總經理竺海群則指出，內地整體零售數字於過去3個月持續提升，旗下商場表現亮眼。集團在大灣區３個項目中，廣州荔灣項目客流量超越疫前水平；深圳中心城客流、銷售額亦有50％增長。他預計，內地零售於未來一年持續增長，但理性消費下，集團因此引入更多家庭兒童業態。租金方面，他認為，當客流及銷售提升及穩定後，商戶將會願意付出更高租金。

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撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 港股

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