銅鑼灣加寧大廈三房1538萬售　原業主大賺逾232倍

中原地產潘重允表示，銅鑼灣貴為本港旺區，一直受買家追捧，區內逾千呎以上的放盤更是買少見少，銅鑼灣加寧大廈高層B室新近錄得成交，實用面積1,206平方呎，屬三房間隔，望樓景及享少量海景。業主放盤時開價1,630萬元，最新以1,538萬元易手，累減92萬元，平均實用呎價約12,753元。

據了解，新買家為用家，鍾情物業地理位置，見單位間隔實用，少有放盤，即入市自用。原業主則於1965年以6.6萬元買入上址，持貨58年，是次易手賬面大幅獲利1,531萬元，單位升值逾232倍。

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