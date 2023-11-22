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銅鑼灣加寧大廈三房1538萬售　原業主大賺逾232倍

股樓投資 17:04 2023/11/22

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中原地產潘重允表示，銅鑼灣貴為本港旺區，一直受買家追捧，區內逾千呎以上的放盤更是買少見少，銅鑼灣加寧大廈高層B室新近錄得成交，實用面積1,206平方呎，屬三房間隔，望樓景及享少量海景。業主放盤時開價1,630萬元，最新以1,538萬元易手，累減92萬元，平均實用呎價約12,753元。

據了解，新買家為用家，鍾情物業地理位置，見單位間隔實用，少有放盤，即入市自用。原業主則於1965年以6.6萬元買入上址，持貨58年，是次易手賬面大幅獲利1,531萬元，單位升值逾232倍。

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 加寧大廈 銅鑼灣 中原地產

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