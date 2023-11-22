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565萬「撈底」購珀麗灣海景兩房　原業主6年帳蝕35萬

股樓投資 17:23 2023/11/22

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樓價持續回落，部分買家趁機「撈底」入市。中原地產溫明峯表示，珀麗灣21座中層A室，實用面積549平方呎，兩房間隔，向西北，享海景，去年7月叫價700萬元放盤，業主多次主動減價，並減至618萬元，日前見買家落票洽購，議價後再減53萬元，終以565萬元沽出，實用呎價約10,291元。 

溫明峯表示，買家為葵青區業主，心儀珀麗灣充滿小島度假風情，住客亦具質素，見樓價已大幅倒退，加上近日樓市有回暖跡象，於是出動「撈底」，打算將單位先作收租用途，將來可予子女自用。以目前市值租金約1.58萬元計，買家可享約3.4厘租金回報。 

資料顯示，原業主於2017年5月以600萬元入市，持貨6年，現帳面蝕35萬元，物業期內貶值約6%。 

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

珀麗灣 中原地產 私人屋苑 二手市場

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