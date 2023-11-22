侯俊偉宣佈為企業或選民減稅 每年增加 200 億英鎊商業投資

英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）將於周三（22日）宣佈為企業減稅，也可能為選民減稅，因為他試圖拯救英國疲軟的經濟，並在明年大選前幫助其陷入困境的政黨。

在通脹率下降的推動下，侯俊偉計劃利用向議會發表的秋季聲明預算更新演講，將政府的重點轉移到解決這個世界第六大經濟體長期以來增長乏力的問題上。侯俊偉和保守黨首相辛偉誠（Rishi Sunak）的另一個更直接的擔憂是，反對黨工黨在民調中大幅領先，很可能在未來12個月內舉行大選。

根據與媒體分享的演講摘錄，侯俊偉將宣佈在未來十年內每年增加 200 億英鎊（250 億美元）商業投資、減稅和讓更多人就業的方法。侯俊偉將對議會說。 「在經歷了全球疫情和能源危機之後，我們做出了艱難的決定，讓我們的經濟重回正軌，但工作尚未完成。」



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演講摘錄顯示，其他措施將增加對高成長產業的投資，減少繁文縟節，使債務下降，並將通脹率從最新數據的4.6%降至2%。《泰晤士報》報告稱，侯俊偉將削減約2,800萬人的國民保險總費率，並將針對企業投資的稅收優惠政策永久化。

由於高通脹推高了稅收，最近幾個月政府借貸低於預期，因此侯俊偉和蘇納克的財政迴旋餘地比他們今年早些時候想像的要大一些。但他們面臨的問題仍然是一個重大挑戰。

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去年，政府花費巨資保護家庭免受能源價格暴漲的影響，並在 COVID 大流行期間支撐經濟，再加上借貸成本大幅上升，公共財政承受著巨大壓力。此外，由於高通脹、勞動力短缺和英國脫歐的後遺症，英國的預算預測專家可能會在周三大幅下調經濟成長預測。

這種更黯淡的前景將使侯俊偉面臨更大的挑戰，他必須堅持不懈地實現在五年內開始減輕英國債務負擔的目標。在過去的20年裡，公共債務佔國內生產毛額的比重增加了三倍，幾乎達到100%。

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去年，前首相卓慧思的巨額減稅計劃引發了英國金融市場的崩潰，此後，侯俊偉和辛偉誠承諾將謹慎行事。如果大幅減稅會刺激通脹，迫使英國央行提高利率（目前的利率已經創下 15 年來的新高），那麼減稅的效果也將適得其反。許多分析師表示，在未來幾年裡，無論誰掌管英國，都必須進一步提高稅收，而不是削減稅收。

辛偉誠表示，除了「謹慎而可持續地」減稅外，他還希望改變對工作年齡成年人的福利補貼，讓更多的人參加工作，此舉有助於緩解雇主面臨的工人短缺問題 ，但也會讓政府面臨不公平的指控。他也表示，建立可持續的能源網絡和「世界一流 」的教育體系也是其成長計畫的關鍵。

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記者：張瑋婷