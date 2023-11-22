澤連斯基稱曾5遭俄暗殺 笑言「如確診般愈來愈輕鬆」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）近日受訪時承認，與俄羅斯戰爭爆發後，最少曾遭遇5次俄國試圖暗殺，幸運地每次安全度過。澤連斯基笑言，俄國暗殺好似確診新冠一樣，狀況愈來愈輕鬆。

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澤連斯基在訪問表示，開戰後俄國應該最少5次至6次嘗試暗殺自己，全數鎩羽而歸。他坦言第一次面對暗殺時感到驚慌，但笑言隨次數愈來愈多，自己已無特別大感受。

同時，澤連斯基重申烏軍對打敗俄羅斯存在強烈渴求，強調烏軍仍然士氣旺盛，不存在陷入僵局問題。惟他承認，烏國民眾對無止境空襲感到疲倦，已厭倦被轟炸﹑住家被毀及摯愛之人喪生。

澤連斯基指出，烏克蘭民眾雖然對戰事逐露疲態，但無人願意向俄羅斯妥協，放棄烏克蘭領土及與俄國談判，強調烏克蘭準備繼續戰鬥。

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然而，澤連斯基亦承認今年的反擊進展不彰，使部分盟友憂慮烏軍是否有能力驅逐俄國入侵，烏軍需要在戰場取得更亮眼戰果。他亦再次呼籲盟友供應戰機援助，指無法把握空中優勢下難言有更多進展。

另外，澤連斯基排除原定在明年舉行大選的可能，指選舉在戒嚴令下不合法，亦因戰事難以舉行，而且他不希望選舉可能帶來的分裂分化現時國內團結對抗俄國侵略的力量。

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責任編輯：吳漢培