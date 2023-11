【周大調富格曲@iM網欄】機會難逢 遇上著名酒評家 James Suckling

喜歡葡萄酒的朋友,相信對 James Suckling 一名不會感到陌生。James Suckling 為著名美國酒評家,尤其對波爾多及意大利的葡萄酒都有深入的研究。不少專門連鎖店,以至葡萄酒拍賣行於撰寫葡萄酒簡介時,都會引用到他的評分(簡稱 JS)以作參考。

本月初,筆者有幸獲邀出席由 James Suckling 舉辦的酒會,酒會名為《Great Wines of Italy Hong Kong 2023》。除了品嚐美酒佳釀之外,有機會與大名鼎鼎的 James Suckling 見面、跟一眾業界人士及酒莊主人交流,是個難得的機會。

《Great Wines of Italy Hong Kong 2023》於香港四季酒店舉行,可說是亞洲最重要的意大利葡萄酒會之一。酒會於下午五時開始,早早到達,已見人頭湧湧,再加上著名音樂家Surahn Sidhu 帶來的音樂,令現場氣氛更加熱鬧。主辦單位有豐富經驗,安排妥善。四季酒店的服務細心體貼,芝士、火腿等下酒小吃均來自酒店的米芝蓮三星餐廳 Caprice。是次酒會有超過100個意大利著名酒莊參與,主辦單位再根據酒莊的地域及種類(汽酒、白酒、紅酒及甜酒等)分區排列於宴會廳內。近200款意大利頂級佳釀分別來自Brunello、Barolo、Super Tuscan、Barbaresco、Chianti Classico 及 Amarone 等重要產區,可謂「星光熠熠亅。當然,即使有200款美酒任君選擇,要逐一品嘗的話,幾乎是不大可能的事。幸好,之前做足「功課亅,預先下載了大會提供的 《Floor Plan & Wine List 》,再請教專家朋友,希望可以多嘗兩口 Suckling 精選的佳釀。

酒會上的意大利酒,質素非常之高,不少都被 James Suckling 列入本年度《Top 100 Italian Wines》名單之內。評分方面,James Suckling 的評分以100分為滿分。當中,顏色(Color)佔15分,香氣 (Aroma) 25分、口感結構 (Palate/ Structure) 25分,整體質素(Overall Quality)35分。分數之外,亦分為 A、B 及 C 級:

100分(A級)- 令人愛不釋手、能觸動心靈的葡萄酒。

Wines you fall in love with that touched your heart and soul.

95-99分(A級)- 可以獨自喝一瓶。

Want to drink a bottle of on your own.

90-94分(A級)- 令人有「立刻喝掉這杯」的感覺。

Want to drink the glass right away.

85-89分(B級)- 品質優良,但略帶瑕疵。

Wines that are well made and enjoyable, but fall slightly short in a number of areas.

80-84分(B級)- 沒有技術性缺陷,但難以叫人盡情享受。

Wines that have no technical faults, but have a number of characteristics that could interfere with one's enjoyment.

70-79分(C級)- 幾乎無法喝下去,存在嚴重的問題。

Undrinkable and show serious winemaking faults.

當晚品嘗到的佳釀都達A級,獲評高達95分以上的亦為數不少。其中,Valdicava Brunello di Montalcino Madonna del Piano Riserva 2015 更獲 Suckling 評為100分滿分。滿分之作,不妨試試,看看能否觸動您的心靈。

作者_Kalvin Chau(周雋賢)簡介: 德國音樂碩士,於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會,為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請,於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育, 學生獲獎無數。

