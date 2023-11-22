  • 24°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北角百福花園減至606萬沽　2020貨帳蝕114萬

股樓投資 16:11 2023/11/22

分享：

分享：

二手市場再錄蝕讓成交，其中北角百福花園有一個實用面積597平方呎單位，日前以606萬元易手，原業主於2020年購入，現帳面蝕約114萬元。 

美聯物業盧浩表示，百福花園鴻福閣低層D室，實用面積597平方呎，早前以約705萬元放盤，其後降價至約648萬元，終以606萬元易手，實用呎價約10,151元。 

資料顯示，原業主於2020年6月以約720萬元購入上述物業，現帳面蝕約114萬元，物業期內貶值約16%。

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

點擊圖片放大
+13
+12

 

同場加映【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

青姐話
【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

同場加映【溫股知新】大市已跌夠？只怕灰犀牛

溫股知新
【溫股知新】大市已跌夠？只怕灰犀牛

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

百福花園 美聯物業 北角 私人屋苑 二手市場

上一篇文章

【2024年部署】滙證下調 恒指明年目標至19890點

下一篇文章

【大行點睇】時富：龍湖有望入選「白名單」 短綫反彈部置 目標價19.8元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款