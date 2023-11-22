北角百福花園減至606萬沽　2020貨帳蝕114萬

二手市場再錄蝕讓成交，其中北角百福花園有一個實用面積597平方呎單位，日前以606萬元易手，原業主於2020年購入，現帳面蝕約114萬元。

美聯物業盧浩表示，百福花園鴻福閣低層D室，實用面積597平方呎，早前以約705萬元放盤，其後降價至約648萬元，終以606萬元易手，實用呎價約10,151元。

資料顯示，原業主於2020年6月以約720萬元購入上述物業，現帳面蝕約114萬元，物業期內貶值約16%。

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