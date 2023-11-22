巴菲特又捐出8.66億美元公司股票 承諾將其 99% 以上的財富贈慈善機構

被稱為股神的華倫巴菲特（Warren Buffett）周二（21日）表示，他已向四家家族慈善機構捐贈了約8.66億美元的伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）（ BRK）股票，並告訴股東們「我感覺很好」，因為他的傳奇投資生涯即將日落西山。

巴菲特在一份監管文件中說，巴菲特向蘇珊-湯普森-巴菲特基金會捐贈了 150 萬股伯克希爾公司的 B 類股。 該基金會以巴菲特已故第一任妻子的名字命名，致力於生殖健康領域的工作。

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巴菲特也捐贈了90 萬股B 類股，平均分配給他的子女霍華德、蘇珊和彼得管理的慈善機構：霍華德-巴菲特基金會（Howard G. Buffett Foundation）、舍伍德基金會（Sherwood Foundation）和 諾沃基金會（NoVo Foundation）。

去年此時，也是在美國感恩節假期前夕，巴菲特向這些慈善機構捐贈了 7.59 億美元的波克夏股票，這些捐贈是去年捐贈的補充。

巴菲特也罕見地致函股東，再次承諾將其 99% 以上的財富捐給慈善機構，並由其子女擔任遺囑執行人。 他表示，伯克希爾公司 「基業長青」，將繼續妥善管理。

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雖然巴菲特多年來一直在減少自己與波克夏無關的職責，但他從未公開表示要卸任，包括在 2012 年被診斷出患有前列腺癌之後。巴菲特在信中說：「93 歲的我感覺良好，但也充分意識到自己在打加時賽。」

多年來，巴菲特經常提到他成功地保持了健康，儘管他的飲食習慣像個 6 歲的孩子，包括喜歡垃圾食物和含糖飲料，笑指：「我認為幸福感對......長壽有著巨大的影響。吃熱軟糖聖代或喝可樂時，我更快樂。」

61 歲的伯克希爾副董事長格雷格-阿貝爾（Greg Abel）將接替巴菲特擔任伯克希爾首席執行官，而霍華德-巴菲特將成為非執行董事長。巴菲特寫道：「我們有合適的執行長來接替我，也有合適的董事會。」

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記者：張瑋婷