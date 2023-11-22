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【AI狂潮】SAP推香港雲端ERP體驗中心　方便預覽中小企方案

科技 17:48 2023/11/22

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德國軟件公司思愛普（SAP）今（22日）宣布推出「SAP香港雲端ERP體驗中心」。

為針對中小企在數碼轉型時遇到的痛點，助其充分利用數據及靈活部署，思愛普（SAP）今（22日）宣布推出「SAP香港雲端ERP體驗中心」，讓企業具體了解系統在加入人工智能（AI）技術後的改進。

SAP多年來營運企業資源規劃（ERP）系統，旗下S/4HANA Cloud利用雲端系統，方便企業管理業務。SAP香港區總經理唐聆風表示，留意到不少中小企遇到如系統老舊，以及未能善用數據幫助營運及帶來商業效益而造成的「data waste」問題等，「因此已為零售、建造業等25個行業度身訂造，應用AI技術的最佳實踐方法，助提升管理及營運效率。」

SAP香港區總經理唐聆風表示，留意到不少中小企遇到如系統老舊及未能善用數據而造成「data waste」問題等，已針對25個行業提供度身訂造的新方案，同時加入多項AI及自動化功能。（張寶燕攝）

為25個行業度身訂造AI、自動化功能

唐聆風指，在該體驗中心提供專為中小企而設、新服務方案「GROW with SAP」的預覽，以便中小企了解如何更有效使用AI。SAP今年3月推出GROW with SAP，主要為人員少且未有足夠科技知識的中小企業提供一條龍服務，包括讓企業利用套裝數碼ERP方案S/4HANA Cloud，在具有嵌入式AI及自動化功能的單一平台處理事務。

SAP香港雲端ERP體驗中心位於SAP在時代廣場的香港辦事處，唐聆風表示，企業可在中心內了解其新一代雲端ERP解決方案SAP S/4HANA Cloud。

他補充，本港目前較多零售及餐飲業的中小企對該方案有需求，企業一般能在3至4星期完成系統轉換，毋須額外安裝機器，「員工只要𢤦得使用網頁便能輕易操作系統。」系統也會不斷更新內置AI功能，以應對不同行業用戶需求。

舉例，SAP S/4HANA Cloud的內置AI功能，可以幫助分辨不同文件類型如PDF，再作分析，亦能從數據中找出公司的優缺點，甚至有聊天機械人為用家找到不同類別的文件。

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毋須人手輸入　直接用Email資料建立訂單

S/4HANA更新了介面，目前顯示20個可用單元，如整理銷售資料。系統允許用家上傳的採購訂單，並自動識別訂單內容及從中選出有用資料，自動整理，毋須人手輸入。

系統亦能連結電郵，根據電郵資料自動建立採購訂單，加快工作效率及減少人為失誤。AI配備的機器學習功能，亦能記住訂單格式，方便用家期後更新。

另外，系統亦可協助用家處理財政事項，公司進行結算時，能更容易校對帳目。若其客戶只提供了幾個訂單的付款總額，系統亦能為其整理出組成金額的訂單，免卻會計員工溝通及搜尋帳款的時間。用戶亦可上載客戶提供的付款證明，系統能靠機器學習識別客户文件格式以尋找其單據。

記者：張寶燕、歐朗欣

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