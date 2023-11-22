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【大行報告】料第二財季經調整純利按年增逾六成 富瑞上調名創優品目標價至61.9元

股樓投資 18:25 2023/11/22

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富瑞表示，預計名創優品（09896）截至12月底止第二財季經調整純利同按年升66%至6.19億元（人民幣，下同），淨利潤率為17%，銷售額增加46%至36.5億元。因應公司公佈首財季業績，該行調高2024及25財年純利預測4%，而2026財年預測則升3%，同時將其目標價由57.2元上調至61.9元，維持「買入」評級。

 

 

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

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該行預計，名創優品第二財季國際市場的銷售額將成長38%，當中，直營市場增加65%，批發市場升18%。銷售及分銷比率16.2%，與首財季相近，因為公司在國際市場開設自營店，租金和員工開支較高，但將被較高的毛利率所抵銷。因此，該行預期集團整體營運利潤率為20.9%，毛利率為41%。

 

 

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記者：鄭昊彤

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