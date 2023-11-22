【券商點睇】缺短期催化劑及高端化發展成疑 華潤啤酒目標價下調至65元

美銀證券表示，華潤啤酒（00291）目前缺乏短期催化劑，同時對該公司的啤酒產品高端化發展及白酒產品銷售前景有疑慮，因此將今明兩年每股核心盈利預測下調5%及7%，並將每股核心盈利複合年均成長率預測從20%下調至15%，目標價從72元下調至65元，重申「買入」評級。

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不過該行亦強調，潤啤仍是中國少數未來三年每股獲利複合年均成長率可達雙位數的消費品牌，認為其風險回報處於合理水平。





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該行預期，雖然潤啤高端化的步伐可能減慢，但不會扭轉高端化發展方向，相信公司的市佔率、成本及供應鏈優勢可提供更大緩衝。

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記者：鄭昊彤