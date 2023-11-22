【大行報告】富瑞：第三季經調整淨利潤超預期 上調快手目標價至114元

富瑞表示，快手（01024）第三季收入符合預期，經調整淨利潤超預期，並維持其「買入」評級，認為其基本面穩固，目標價由113元上調至114元。

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該行提到，快手管理層於電話會議上強調「雙11」購物節的成功，以及消費者加強對品牌的認知度。公司將繼續增強商品供應。線上銷售方面，快手深入垂直產業滲透，商品交易總額快速增長，導致收入增長勝預期。





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該行對快手第四季總收入預測保持不變，料按年增長15%至325億元人民幣。以細分市場來看，該行預期公司直播收入將持平於100億元人民幣水平，料商品交易總額按年增長約30%至4,060億元人民幣，而其他收入增速更快，料按年增長約40%。另預期快手本季的線上行銷收入按年增長20%。第四季毛利率預測約為50%。

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記者：鄭昊彤