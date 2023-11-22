【2024年部署】滙證下調 恒指明年目標至19890點

滙證發表研究報告，認為龍年將有利於亞洲股市，全球前景看起來充滿希望，預期全球通脹將小幅走低，各國央行明年將開始放寬貨幣政策。亞洲盈利持續上 調，這是股市強大催化劑，特別是如果中國經濟增長開始加速，預期亞洲股票市場具有15％的上行空間，予內地股市「增持」評級，港股則予「中性」評級，恒指明年底目標由21260點下調6.4％至19890點，國指明年底目標由7600點下調5.4％至7190點。

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對於樓市前景，滙豐證券指香港樓市繼續面到融資成本上升和需求疲弱，即使近期放寬樓市政策可能會有一定支持，但只有在美國重啟減息後效果才更顯著。滙證預測，本港樓價明年上半年料再下跌5%。

該行又將香港今年經濟增長預測由4.3%降至3.3%，明年香港GDP增長預測由3.2%降至2.8%，惟同時上調2025年增長預測，由2.5%升至2.8%。

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