  • 24°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快速消費】經濟起伏無阻快速消費品銷售　全球50強去年收入升逾一成

商業 15:32 2023/11/22

分享：

分享：

歐晰析企業管理諮詢公司（OC&C Strategy Consultants）發表年度調查報告顯示，全球50強消費品巨頭在過去一年整體收入增長高達10.9%，破近十年記錄。

【香港零售】香港續蟬聯亞太區最貴購物街道　全球排第三

儘管企業在2022年面臨各種挑戰，如40年來最高的通脹率及消費者可支配收入減少，但增長比2021年的9.3%更高。估計受價格上漲和銷量穩定的推動，全球50強消費品企業實現收入增長。

全球餐飲旅遊業復甦快  酒類飲品受惠
當中，尤其在啤酒、葡萄酒與烈酒行業。受惠於餐飲服務業及旅遊零售業復甦帶來的銷量增長及產品價格上浮，啤酒、葡萄酒與烈酒行業銷售額增長錄得14.7%新高。

然而，在通脹及其他因素影響下，銷售成本上升。儘管大部分企業已設法節省成本，但全球50強消費品企業整體利潤率下降1.4%至逾5年來新低。

【香港通脹】10月消費物價指數同比升2.7%　基本通脹率為1.7%

【香港通脹】10月物價升幅近一年最高　市民：難怪港人北上消費

歐晰析企業管理諮詢合夥人Claire Dannatt表示，全球快消品50強企業雖未受到通脹的嚴重影響，但仍需盡快重新聚焦和制定長期策略，以構建並維持競爭優勢。

2022年前10位的全球50強消費品企業

1.     雀巢（Nestle AG）
2.     百事公司（PepsiCo）
3.     寶潔（Procter & Gamble）
4.     JBS公司
5.     聯合利華（Unilever）
6.     百威英博（AB InBev）
7.     泰森食品（Tyson foods）
8.     可口可樂公司（The Coca-Cola company）
9.     歐萊雅（L’Oreal）
10.  英美煙草公司（British American Tobacco P.L.C）

編輯：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】寵物酒店善用數碼科技 寵物及寵主感安心
開啟hket App，閱讀全文
市場拓展 可口可樂 雀巢 餐飲 啤酒 香港 通脹

上一篇文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）

下一篇文章

【香港零售】香港續蟬聯亞太區最貴購物街道　全球排第三
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款