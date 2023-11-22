【快速消費】經濟起伏無阻快速消費品銷售　全球50強去年收入升逾一成

歐晰析企業管理諮詢公司（OC&C Strategy Consultants）發表年度調查報告顯示，全球50強消費品巨頭在過去一年整體收入增長高達10.9%，破近十年記錄。



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儘管企業在2022年面臨各種挑戰，如40年來最高的通脹率及消費者可支配收入減少，但增長比2021年的9.3%更高。估計受價格上漲和銷量穩定的推動，全球50強消費品企業實現收入增長。

全球餐飲旅遊業復甦快 酒類飲品受惠

當中，尤其在啤酒、葡萄酒與烈酒行業。受惠於餐飲服務業及旅遊零售業復甦帶來的銷量增長及產品價格上浮，啤酒、葡萄酒與烈酒行業銷售額增長錄得14.7%新高。

然而，在通脹及其他因素影響下，銷售成本上升。儘管大部分企業已設法節省成本，但全球50強消費品企業整體利潤率下降1.4%至逾5年來新低。

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歐晰析企業管理諮詢合夥人Claire Dannatt表示，全球快消品50強企業雖未受到通脹的嚴重影響，但仍需盡快重新聚焦和制定長期策略，以構建並維持競爭優勢。

2022年前10位的全球50強消費品企業

1. 雀巢（Nestle AG）

2. 百事公司（PepsiCo）

3. 寶潔（Procter & Gamble）

4. JBS公司

5. 聯合利華（Unilever）

6. 百威英博（AB InBev）

7. 泰森食品（Tyson foods）

8. 可口可樂公司（The Coca-Cola company）

9. 歐萊雅（L’Oreal）

10. 英美煙草公司（British American Tobacco P.L.C）

編輯：梁巧恩

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