【大行點睇】時富：龍湖有望入選「白名單」 短綫反彈部置 目標價19.8元

時富資產管理董事總經理黃偉棠發表報告指，內地監管當局傳聞正在草擬一份房地產商「白名單」，以進一步改善融資環境，龍湖集團（00960）有望入選白名單。與同業相比，龍湖財務結構優良，估值最低，可作短期反彈部署，目標價上望19.8元。

他表示，此舉表明監管當局正積極大力提振房產業，龍湖擁有信貸、債券以及股權等多方面融資渠道，因而入選該名單之內。另外，政府早前為改善融資環境，投放了一萬億元人民幣於「三大工程」建設：保障性住房、城中村改造和平急兩用基礎設施。

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據龍湖集團2023中期業績，公司實現營收620.42億元（人民幣，下同），按年減少34.6%；運營及服務業務總收入121.7億元，同比增長10.4%；股東應佔核心溢利65.9億元，按年增0.6%；銷售面積達5,800萬平方米，增長12%；銷售額985.2億元，增長14.2%。

與同業相比，公司市盈率（PE）最低，股本回報率（ROE）最高，估值偏低。因龍湖擁有大量投資性房地產以及優良的財務結構，以2024年市帳率（PB）0.6倍計，給予目標價19.8港元，宜作短期反彈策略部署。

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記者：李兆明