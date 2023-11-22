  • 24°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】時富：龍湖有望入選「白名單」 短綫反彈部置 目標價19.8元

股樓投資 16:05 2023/11/22

分享：

分享：

時富資產管理董事總經理黃偉棠發表報告指，內地監管當局傳聞正在草擬一份房地產商「白名單」，以進一步改善融資環境，龍湖集團（00960）有望入選白名單。與同業相比，龍湖財務結構優良，估值最低，可作短期反彈部署，目標價上望19.8元。

他表示，此舉表明監管當局正積極大力提振房產業，龍湖擁有信貸、債券以及股權等多方面融資渠道，因而入選該名單之內。另外，政府早前為改善融資環境，投放了一萬億元人民幣於「三大工程」建設：保障性住房、城中村改造和平急兩用基礎設施。

【延伸閱讀】小米業績強勁勝預期 一文看清大行最新評級目標價【見下頁

點擊圖片放大
+6
+5

【有片睇】投資名家曾淵滄：港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間見下頁

據龍湖集團2023中期業績，公司實現營收620.42億元（人民幣，下同），按年減少34.6%；運營及服務業務總收入121.7億元，同比增長10.4%；股東應佔核心溢利65.9億元，按年增0.6%；銷售面積達5,800萬平方米，增長12%；銷售額985.2億元，增長14.2%。

與同業相比，公司市盈率（PE）最低，股本回報率（ROE）最高，估值偏低。因龍湖擁有大量投資性房地產以及優良的財務結構，以2024年市帳率（PB）0.6倍計，給予目標價19.8港元，宜作短期反彈策略部署。

【延伸閱讀】友邦新業務價值勝預期帶動股價升 一文看清大行最新評級及目標價【見下頁

點擊圖片放大
+6
+5

同場加映：【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

青姐話
【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

同場加映：【溫股知新】大市已跌夠？只怕灰犀牛

溫股知新
【溫股知新】大市已跌夠？只怕灰犀牛

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
時富 大行報告 個股分析 目標價 市盈率 市帳率 龍湖集團（00960） 港股 股票 中國

上一篇文章

北角百福花園減至606萬沽　2020貨帳蝕114萬

下一篇文章

葵涌工廈iCITY獲批入伙紙　累售232伙　套現10億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款