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【醫美股】前稱必瘦站完美醫療入稟怒告樓下醫思健康　質疑對方抄廣告

股市 15:17 2023/11/22

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【醫美股】前稱必瘦站完美醫療入稟怒告樓下醫思健康　質疑對方抄廣告（完美醫療網站截圖）

前稱必瘦站的完美醫療集團 （01830） 近日發文稱同行醫思健康 （02138） 多次抄襲其廣告，形容事態嚴重，已在周二（21日）正式向高等法院入稟控告醫思健康及旗下DR Reborn並提出申索，案件編號為HCIP 99/2023。值得留意是，完美醫療及醫思健康辦公室均位於旺角朗豪坊，前者在51樓，後者在50樓，名副其實樓上告樓下。

完美醫療現升0.5%，報3.8元；醫思健康現跌4.8%，報2.19元。

完美醫療質疑廣告侵權

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稱拍攝、視覺影像、構圖相近

完美醫療發文指，發現EC Healthcare醫思健康及旗下DR Reborn多次抄襲廣告，「不論其拍攝手法、視覺影像、構圖及對白近乎完全複製本集團廣告，即構成侵犯知識產權的行為」，並附上兩間公司廣告對比圖，主要涉及解決鼻鼾廣告。

完美醫療又稱，亦已就上述事宜可能違犯《版權條例》的情況向香港海關作出舉報，並由海關作出刑事調查。

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編輯：李哲毅

港股 完美醫療（01830） 醫思健康（02138）
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