葵涌工廈iCITY獲批入伙紙　累售232伙　套現10億

金朝陽集團（00878）旗下葵涌新式工廈iCITY，已獲批入伙紙，預計下月至明年一月開始交付，亦將夥拍按揭轉介及銀行，為買家提供按揭計劃及優惠。

金朝陽地產代理營業及市務總經理鄭惠卿說，項目至今累積售232伙，佔現可供發售單位86%，總成交金額近9.853億元，平均成交售價約424.7萬元，屬葵涌區工廈高位，而平均建築呎價則約9,477元，最高見約10,353元。

鄭惠卿說，七成買家為投資者，自用則佔三成，而買家主要來自葵涌、荃灣、元朗及油尖旺，佔約八成半。資料顯示，iCITY位於葵涌打磚坪街111號，物業第一期提供324個工作間，標準樓層工作間建築面積由422平方呎起，至最大510平方呎，擁4.2米樓層高度，而且各戶內置獨立洗手間。

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