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塵埃落定？Sam Altman將重返OpenAI擔任CEO

環球政經 14:45 2023/11/22

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OpenAI表示，已就Sam Altman在被解職幾天後重返公司擔任行政總裁一事達成協議，結束人們對該人工智能（AI）公司的熱議。

除了Altman的回歸，該公司還原則上同意部分重組解雇他的董事會。

OpenAI在周二發表的一份聲明中說，前Salesforce聯席行政總裁Bret Taylor和前美國財政部長Larry Summers將加入包含現任董事Adam D'Angelo的董事會。D'Angelo是上周五解僱Altman的前董事會的留任者，以使該董事會有一定的代表性。

Altman在X上發文說：「我很期待重返OpenAI。」

OpenAI周一才任命前Twitch聯合創辦人Emmett Shear為暫代行政總裁，而即將離任的行政總裁Altman曾表示，他將轉投微軟（MSFT）。

延伸閲讀：曉柏峰首批100伙折實每呎17602元 恒地林達民：預期新盤樓價再下行空間不大【下一頁

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撰文 : 林斯凱

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