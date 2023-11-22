塵埃落定？Sam Altman將重返OpenAI擔任CEO

OpenAI表示，已就Sam Altman在被解職幾天後重返公司擔任行政總裁一事達成協議，結束人們對該人工智能（AI）公司的熱議。

除了Altman的回歸，該公司還原則上同意部分重組解雇他的董事會。

OpenAI在周二發表的一份聲明中說，前Salesforce聯席行政總裁Bret Taylor和前美國財政部長Larry Summers將加入包含現任董事Adam D'Angelo的董事會。D'Angelo是上周五解僱Altman的前董事會的留任者，以使該董事會有一定的代表性。

Altman在X上發文說：「我很期待重返OpenAI。」

OpenAI周一才任命前Twitch聯合創辦人Emmett Shear為暫代行政總裁，而即將離任的行政總裁Altman曾表示，他將轉投微軟（MSFT）。

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