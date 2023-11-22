幣安趙長鵬認罪下台 Richard Teng接任CEO

加密貨幣交易所幣安（Binance）行政總裁趙長鵬已經下台，並承認違反了美國反洗錢法，這是與檢察官達成的43億美元和解協議的一部分。

對Binance的指控包括違反反洗錢法和制裁法，未報告與恐怖組織的可疑交易，以及為贓款和非法所得的流動提供便利。

趙長鵬個人將支付5,000萬美元，該交易被稱為美國歷史上最大的企業處罰之一。盡管罰款數額巨大，但專家認為，對Binance來說似乎還在可控範圍內，而且這對趙長鵬來說是一個有利的結果，因為他可以保留自己在Binance的股份和巨額財富。

趙長鵬在社交媒體上說：「在感情上放手並不容易。但我知道這樣做是正確的。我犯了錯誤，我必須承擔責任。這對我們的社區、Binance和我自己都是最好的選擇。」

Binance的高層Richard Teng將接任Binance的新行政總裁。Teng表示，他的工作重點將是「讓用戶放心，讓他們對公司的財務實力、安全和保障保持信心」。

延伸閲讀：曉柏峰首批100伙折實每呎17602元 恒地林達民：預期新盤樓價再下行空間不大【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【青姐話】港股未轉勢 好友須努力

同場加映【溫股知新】本周聚焦三憧憬 可惜成交唔夠勁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機