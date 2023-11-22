▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴合夥人蔣芳內網發文︰馬雲一股未賣

美國證交會SEC此前披露144號文件（擬出售證券的通知）顯示，馬雲家族信託旗下JC Properties Limited及JSP Investment Limited計劃在11月21日，各自將500萬股ADS（美國存託股票）（美：BABA）出售。內媒報道指，阿里巴巴 （09988） 合夥人、首席人才官蔣芳於阿里內網發文，闡述馬雲辦公室減持的前因後果。

蔣芳表示，馬雲辦公室為了在國內外投資農業科技和公益事業等項目需要資金，在今年早些時候與股票經紀依美國SEC 10b5-1規定簽了減持合同，按規定11月中旬將對外公告這項有前提條件的未來減持計畫。

蔣芳指，11月16日剛好是設定好的揭露時間，但是股票經紀並不知這恰好是阿里巴巴發布財報之日，這個巧合是讓外界產生第一重誤解的原因。8月當時訂好的販售價格，遠高於現在的股價，所以馬雲一股都沒賣！這是外界的第二重誤解。

馬雲辦公室曾對外發布聲明，指馬雲會堅定持有阿里，蔣芳表示「這不是套話，是事實」，指「阿里股票目前大大低於阿里巴巴的實際價值，他不會賣的。」

另外，關於阿里巴巴要裁員2.5萬人的謠言，蔣芳表示這兩天這個謠言傳得有鼻子有眼，還編造出阿里如何去人社部門層層申請批准的故事情節。集團已經報警追究造謠者的責任，稱希望早點看到造謠者承擔責任。

蔣芳表示，這不是第一次來內網闢謠，大機率也不會是最後一次，指公司創業到今天，和公司一起經歷風風雨雨的這些年，從來不缺謠言，重要的是每次從來都是用相信打敗謠言。

蔣芳稱，「我們從否定、質疑甚至謠言中走到今天，相信相信，相信未來，相信我們自己，是我們面對一切風浪的力量。面向未來，面對科技的浪潮，面對層出不窮的創新，還有很多很重要的事情要做，大家一起加油！」

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責任編輯︰梁浩碩