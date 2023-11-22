Nvidia第三財季業績超預期 惟擔心出口限制影響

Nvidia（NVDA）公布的第三財季業績超出預期，主要歸功於服務器群對GPU日益增長的需求，以及人工智能（AI）技術應用的增加。

公司調整後每股盈利為4.02美元；收入按年大幅增長206%至181.2億美元。當中，數據中心業務尤其強勁，貢獻了145.1億美元的收入，而遊戲業務則創造了28.6億美元的收入。

不過，Nvidia預計下一季會受到出口限制的負面影響，因為這影響了對中國和其他國家組織的銷售。該公司預計，2024財年第四季對這些目的地的銷售額將大幅下降。

Nvidia公司財務總監Colette Kress表示，他們正在與中東和中國的客戶合作，爭取獲得美國政府頒發的高性能產品銷售許可證。盡管努力開發符合政府政策、不需要許可證的新數據中心產品，但他預計這些產品不會對下一季產生重大影響。

Nvidia對第四財季的收入指引為200億美元，預計收入將增長231%。

盡管有AMD的競爭，該公司仍有信心保持在AI加速器市場的主導地位。Nvidia還致力於在明年全年擴大供應。

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