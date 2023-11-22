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【OpenAI大地震】與Sam Altman原則上達成協議　料將重返OpenAI　

科技 14:48 2023/11/22

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「OpenAI大地震事件」峰迴路轉，OpenAI今（22日 ）在X上宣布，已與Sam Altman原則上達成協議，讓他重返OpenAI擔任行政總裁，並組建由Bret Taylo、 Larry Summers和Adam D'Angelo領導的新董事會。

【OpenAI大地震】微軟調整LinkedIn三藩市辦公室設備　準備接收OpenAI員工

Sam Altman表示，期待回到OpenAI工作，並將與微軟（Microsoft）建立牢固的合作關係。另一位OpenAI聯合創始人兼前總裁Greg Brockman則指出：「今天取得驚人的進展，我們將比以往任何時候都更強大和團結。」

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至於微軟行政總裁Satya Nadella則表示，已與Sam Altman和Greg Brockman進行交談，同意他們與OpenAI領導團隊一起發揮關鍵作用，且對OpenAI董事會的變化感到鼓舞，認為這是更穩定OpenAI治理的關鍵第一步。

責任編輯：陳卓賢

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