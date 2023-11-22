緹外招標推逾4500呎分層大戶　買家可享兩車位認購權

由嘉里建設(00683)發展的九龍半山豪宅項目緹外今日（11月22日）發出銷售安排，以招標形式發售第3座5樓B室分層大宅。

該招標單位為緹外的第3座5樓B室分層大宅，實用面積為4,557平方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔，連兩個住宅停車位的認購權，每個住宅車位認購價為500萬元，於11月26日以招標形式發售。

緹外由5座住宅大樓及3座矜罕院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3 座矜罕院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。項目開售以來已沽3伙，累套現逾7億元。

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

同場加映【溫股知新】大市已跌夠？只怕灰犀牛

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機