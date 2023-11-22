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【網絡安全】黑客冒充知名品牌　藉虛假電郵發送惡意文件

科技 15:45 2023/11/22

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NJRat是10月香港最肆虐的惡意軟件家族，超過5%本地機構受影響。（Check Point）

網絡安全解決方案供應商 Check Point發表最新《全球威脅指數》報告，指出遙距存取木馬（RAT）「NJRat」，成為香港上月的最猖獗惡意軟件，並提醒11月購物旺季來臨，需小心黑客冒充知名品牌，並透過虛假電郵發送惡意軟件。

【AI應用】Klook藉Google Cloud生成式AI　強化網站活動內容及客戶互動渠道

NJRat是10月香港最肆虐的惡意軟件家族，超過5%本地機構受影響，它具備多種功能，包括紀錄鍵盤操作、入侵用戶的網絡攝像頭、竊取瀏覽器中儲存的個人資訊、上傳及下載文件、執行進程及操控文件，以及偷窺用戶的電腦桌面。

Check Point指出，NJRat可通過釣魚攻擊及「隱藏式下載」發起網絡攻擊，在指揮與控制（Command & Control）伺服軟件的支援下，透過已受感染的USB安全密鑰或網絡磁碟機將病毒傳播開去。

【AI監管】「世界新聞攝影大賽」修例　禁止AI生成圖片參賽

報告又提到，由於流動裝置的網絡安全防護薄弱，它已成為黑客的主要攻擊目標。例如，黑客會修改並冒充成合法應用程式，誘使用戶在不知情的情況下下載。用戶一旦安裝它們，就會對其流動裝置進行各種惡意攻擊，如竊取資料、追蹤用戶位置、入侵流動裝置的攝像頭和麥克風、收集聯絡人資訊以及傳播惡意軟件。

責任編輯：陳卓賢

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