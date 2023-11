英王室國宴款待南韓總統 BLACKPINK罕見合體成座上客

英國王室周二(21日)設國宴,接待南韓總統尹錫悅夫婦及代表團,人氣女團BLACKPINK亦罕見合體,成為國宴嘉賓之一。英王查理斯(King Charles III)席間亦談及南韓流行音樂(Kpop),並用歌曲《江南Style》開玩笑。

查理斯讚揚,南韓文化具備強大刺激想像的能力,成就BLACKPINK及人氣男團BTS(防彈少年團)等影響力巨大的明星。查理斯亦大讚BLACKPINK擔任英國第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)大使,向全球民眾傳達的環境可持續發展理念。

尹錫悅亦回敬英國流行文化,指自己及同年代人士深受英國文化影響,是傳奇樂隊披頭四(The Beatles) ﹑皇后樂隊(Queen)及樂壇名人艾頓莊(Elton John)的粉絲。

BLACKPINK react to being honoured during a speech by King Charles III for the Korean State Banquet at Buckingham Palace, via Sky News. pic.twitter.com/OYSfEOIqtm