英王室國宴款待南韓總統 BLACKPINK罕見合體成座上客

英國王室周二（21日）設國宴，接待南韓總統尹錫悅夫婦及代表團，人氣女團BLACKPINK亦罕見合體，成為國宴嘉賓之一。英王查理斯（King Charles III）席間亦談及南韓流行音樂（Kpop），並用歌曲《江南Style》開玩笑。

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查理斯讚揚，南韓文化具備強大刺激想像的能力，成就BLACKPINK及人氣男團BTS（防彈少年團）等影響力巨大的明星。查理斯亦大讚BLACKPINK擔任英國第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）大使，向全球民眾傳達的環境可持續發展理念。

尹錫悅亦回敬英國流行文化，指自己及同年代人士深受英國文化影響，是傳奇樂隊披頭四（The Beatles） ﹑皇后樂隊（Queen）及樂壇名人艾頓莊（Elton John）的粉絲。

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BLACKPINK react to being honoured during a speech by King Charles III for the Korean State Banquet at Buckingham Palace, via Sky News. pic.twitter.com/OYSfEOIqtm — Pop Base (@PopBase) November 21, 2023

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查理斯同時稱讚南韓多年來的發展，指南韓歷經戰爭後搖身一變，創造經濟奇蹟。他指1992年訪問後，南韓再由工業強國成為科技創新的象徵。

近來屢傳續約消息的BLACKPINK亦少有地合體出席活動，今次4人一同盛裝打扮，參與英國王室為南韓代表團準備的國宴。

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責任編輯：吳漢培