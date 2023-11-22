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英降低國民保險供款2個百分點 財相出招刺激經濟增長（第二版）

環球經濟金融 22:11 2023/11/22

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英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）周三（22日）公布秋季預算案，提出多項措施刺激英國經濟增長，除了日前公布的增加最低工資之外，亦調低國民保險（National Insurance）供款2個百分點。

（第二版全文更新）

英國明年增最低工資 加至近112元 【下一頁】

首先，國民保險供款減少2個百分點，由12%減至10%，明年1月起生效，而非等至下個財政年度（明年4月起）。以平均年收入3.5萬英鎊（約34.2萬港元）計，措施將令他們節省450英鎊（約4,392港元）。

侯俊偉表示，連同入息稅基本稅率為20%，目前2,700萬英國人的邊際稅率達32%，如果要鼓勵民眾工作更多時間，有必要為他們提供勤力的誘因。

其次，國民保險的第二級別取消，並調整第四級別，未來年收入介乎12,570至50,270英鎊（約12.3萬至49.1萬港元）的自僱人士，供款由9%減至8%，下個財年生效。

侯俊偉指出，相關調整可令約200萬自僱人士，每年平均節省稅款350英鎊（約3,416港元），以反映自僱人士對英國社會的重要性。

另外，小企業的企業稅寬免，以及零售、醫療及休閒業扣減企業稅75%的措施，全部延長一年。企業的投資免稅優惠將轉變為永久措施。

英政府半年赤字超去年同期2149億 低於OBR預期 【下一頁】

侯俊偉亦把退休金三重鎖定（triple lock）中的通脹率升至6.7%（即維持跟隨9月通脹），而非一度考慮使用的4.6%（10月通脹），主因是後者縱可節省超過20億英鎊公帑（約196億港元），但受影響家庭多達900萬戶。

惟侯俊偉強調工作尚未完成，表明英國多元有活力的經濟將不能依然政府及官員的決定及指令，需要有英國民眾參與及投入能量建設。

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責任編輯：吳漢培、嚴智勇

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