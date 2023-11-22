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英財相料減輕稅務負擔 出招刺激經濟增長

環球經濟金融 13:08 2023/11/22

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英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）周三（22日）將會公布秋季預算案，估計將會宣布多達110項措施，刺激英國經濟增長。同時，侯俊偉預計將開始削減個人稅務負擔。

英國明年增最低工資 加至近112元 【下一頁】

新任財政部首席秘書特羅特（Laura Trott）周二（21日）暗示，侯俊偉可能會同時削減個人及商業稅務負擔。特羅特指經濟環境與一年前不同，現時可能聚焦增長，追求經濟增長率及減免個人稅務負擔。

英媒報稱，侯俊偉相信延長一年的商業投資免稅優惠，降低國民保險供款（National Insurance， NIC），但入息稅減免估計會在春季預算案才可能推出。據悉，侯俊偉將推出兩階段方案，首階段集中在商業及僱員階層，為明年春天降低個人稅務鋪路。

侯俊偉預料將向國會表示，經過全球疫情及能源危機後，政府採取艱難決定引領英國經濟重回軌道。他指政府支援英國家庭應付急升的能源開支﹑降低公共財政赤字及通脹率減半，經濟已出現增長，實際收入開始增加，政府的經濟政策收到成效。

英政府半年赤字超去年同期2149億 低於OBR預期 【下一頁】

惟侯俊偉強調工作尚未完成，表明英國多元有活力的經濟將不能依然政府及官員的決定及指令，需要有英國民眾參與及投入能量建設。

另外，侯俊偉預計亦會把退休金三重鎖定（triple lock）中的通脹率升至6.7%，維持跟隨9月通脹水平。侯俊偉曾考慮用10月4.6%通脹率，雖然可以節省超過20億英鎊公帑（約195.52億港元），但受影響家庭達900萬戶。

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責任編輯：吳漢培

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