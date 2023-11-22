  • 25°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 13:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜珠寶股】謝瑞麟半年轉蝕5819萬、不派息　港澳營業額大增4成、內地倒退3%

股市 12:29 2023/11/22

分享：

分享：

【業績｜珠寶股】謝瑞麟半年轉蝕5819萬、不派息　港澳營業額大增4成、內地倒退3%

謝瑞麟 （00417） 公布中期業績，期内盈轉虧，虧損5818.9萬元，去年同期盈利191.9萬元；每股虧損23.4仙。謝瑞麟不派中期股息。謝瑞麟指出，經濟仍然面臨嚴峻考驗，集團未能倖免於全球局勢動蕩，同時需要面對利率上升及人民幣貶值所帶來的不利影響。

期内，營業額按年增7.9%至13.5億元，當中，銷售珠寶首飾的營業額為13.1億元，按年增8%；服務收入4028萬元，按年升3.6%。

謝瑞麟表示，受惠於旅遊及客流量的穩健復甦，集團在港澳和馬來西亞的營業額逐步改善，但內地的表現則未如預期。期内，港澳地區營業額為4.07億元，按年大增40.4%，但内地營業額8.7億元，按年倒退3.2%。

謝瑞麟毛利率34.9%，減少0.8個百分點，公司解釋，鑑於宏觀經濟前景不明朗，黃金被視為可靠保值，金飾的需求遠超天然鑽石和其他珠寶首飾，因此更注重所有營運地區的24K金首飾業務，24K金首飾的銷售額因而增加，惟利潤率較低。

ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

相關文章：

【盈警︱珠寶股】謝瑞麟半年由盈轉虧　料蝕不少於5000萬元

【業績｜珠寶股】謝瑞麟全年轉蝕7144萬元、不派息　料今財年業績轉好、冀香港同店銷售增長雙位數

編輯：伍鍵文

港股 謝瑞麟（00417） 業績公布 經濟 珠寶
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介九龍倉集團、太古Ａ、中國民航信息網

下一篇文章

【内房危機】官媒：50房企「白名單」或按銷售榜篩選
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款