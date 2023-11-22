▲ 【業績｜珠寶股】謝瑞麟半年轉蝕5819萬、不派息 港澳營業額大增4成、內地倒退3%

謝瑞麟 （00417） 公布中期業績，期内盈轉虧，虧損5818.9萬元，去年同期盈利191.9萬元；每股虧損23.4仙。謝瑞麟不派中期股息。謝瑞麟指出，經濟仍然面臨嚴峻考驗，集團未能倖免於全球局勢動蕩，同時需要面對利率上升及人民幣貶值所帶來的不利影響。

期内，營業額按年增7.9%至13.5億元，當中，銷售珠寶首飾的營業額為13.1億元，按年增8%；服務收入4028萬元，按年升3.6%。

謝瑞麟表示，受惠於旅遊及客流量的穩健復甦，集團在港澳和馬來西亞的營業額逐步改善，但內地的表現則未如預期。期内，港澳地區營業額為4.07億元，按年大增40.4%，但内地營業額8.7億元，按年倒退3.2%。

謝瑞麟毛利率34.9%，減少0.8個百分點，公司解釋，鑑於宏觀經濟前景不明朗，黃金被視為可靠保值，金飾的需求遠超天然鑽石和其他珠寶首飾，因此更注重所有營運地區的24K金首飾業務，24K金首飾的銷售額因而增加，惟利潤率較低。

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編輯：伍鍵文