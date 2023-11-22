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【阿里創業者基金】JUMPSTARTER 2023由港產生科初創Allegrow奪大獎

Hot Talk 12:10 2023/11/22

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阿里巴巴創業者基金主辦的環球創業比賽「JUMPSTARTER」上周首度在香港尖沙咀海濱，舉辦大型線下創科盛典Tech by the Harbour，由阿里巴巴 （09988） 主席蔡崇信主持，最終由港產生物科技及生命科學領域Allegrow Biotech勇奪冠軍寶座。

據介紹，Allegrow Biotech成立於2022年3月，其願景是為患者帶來高品質且具有成本效益的細胞治療產品。Allegrow Biotech主要運用多種生物材料建構「教練細胞」，為對抗疾病的「治療細胞」創造了完美的訓練營。這種創新方法令未來的細胞療法現在得以實現，讓人類更早受益於這一突破性技術。

除設有冠軍獎之外，比賽尚有其他獎項，這些得獎隊伍獲得合共100萬港元的現金獎，獲獎初創包括︰

  • 最創新大獎 （兩名）：優殖 （EggLogics） 及 深圳華雲智能健康有限公司
  • Social Impact Award 社會影響力大獎：AI Guided
  • 環境保護大獎：ALcarbo Technologies
  • 企業多元及包容大獎：Vidi Labs
  • Web3.0 創新大獎：Morpheus Labs

今屆JUMPSTARTER 2023 30強隊伍中，大部份集中在先進科技、人工智能及數據、機械人技術（6間）、可持續發展（6間）、生物科技／生命科學（5間）、及醫療保健（5間）。這30強隊伍也有機會獲得投資評估，投資額合共達500萬美元（約3,900萬港元）。

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