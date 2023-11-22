【以巴戰爭】以軍加沙停火4日 換哈馬斯釋放50人質

以色列政府周三（22日）宣布，以軍將暫停在加沙（Gaza）戰事的4日，巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）將釋放50名女性及兒童人質。然而，以方未有提及釋放巴勒斯坦在囚人士。

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總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發出聲明，指額外10名人質釋放，以軍將暫停戰事一日。聲明指以色列政府承諾讓所有人質安全回歸，周三同意首階段人質釋放協議。

哈馬斯則表示，50名人質釋放換取150名在以色列囚禁的巴勒斯坦女性及兒童獲釋。哈馬斯指協議亦包括數百輛載有人道物資﹑醫療物品及燃料援助進入加沙。美國官員透露，3名美國人質預計獲釋，包括一名3名女童。

內塔尼亞胡周二（21日）召集戰時內閣及國家安全官員，商討首次的人質釋放協議。內塔尼亞胡稱美國總統拜登（Joe Biden）斡旋下，協助達成協議，讓更多人質獲釋及以色列作出更少讓步，但他強調以方軍事目標未變。

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內塔尼亞胡重申，以色列正處在戰爭，將持續戰事直至達成目標。他再次明言要摧毀哈馬斯，人質全數釋放及確保加沙不再有威脅以色列的實體。

以色列媒體報稱，首批人質將在周四（23日）釋放。以色列需要等待24小時，讓民眾有機會向最高法院反對協議中釋放巴勒斯坦囚犯的條件。

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責任編輯：吳漢培