  • 25°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 15:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI應用】Klook藉Google Cloud生成式AI　強化網站活動內容及客戶互動渠道

科技 14:00 2023/11/22

分享：

分享：

Google Cloud表示，新合作計畫將向Klook提供10種語言的自動化翻譯，為其網站活動內容翻譯。（法新社）

旅遊服務平台Klook早前透過Google Cloud的PaLM 2大型語言模型進行試驗計畫，將其商戶現有的服務描述、貼士等資料翻譯成簡體中文和韓文，取得顯著成效。Klook及Google Cloud今（22日）宣布展開合作，利用Google Cloud生成式AI，強化Klook的網站活動內容及客戶互動渠道。

【OpenAI大地震】微軟調整LinkedIn三藩市辦公室設備　準備接收OpenAI員工

Google Cloud表示，新合作計畫將向Klook提供10種語言的自動化翻譯，為其網站活動內容翻譯，務求在捕捉到本地語言神髓的同時，亦保留Klook獨特的品牌個性。

除翻譯外，Klook亦會探索在旗下聊天機械人K.AI（Klook AI）運用Google Cloud生成式 AI，提升其客戶服務的能力，希望能加強數據安全的同時，準確地回應旅遊建議、預訂狀態和相關交易等更複雜的客戶查詢。

PaLM 2內容生成功能   自動撰寫簡短活動描述

再者，Klook亦計畫引進PaLM 2內容生成功能，例如自動撰寫簡短活動描述和詳情，為新加入的合作夥伴提供更迅速、更便利的上架體驗。

【AI監管】「世界新聞攝影大賽」修例　禁止AI生成圖片參賽

為進一步提升其數據分析和AI能力，Klook也會擴大BigQuery和Google Kubernetes Engine的應用範圍至全公司的數據分析和應用程式。Klook表示，當Google Cloud和Google Ads全面應用生成式AI後，Klook將能透過更個人化的內容和增值服務，發掘與客戶互動的新機會。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】寵物酒店善用數碼科技 寵物及寵主感安心
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【優待Spotify】Spotify與Google達成特殊協議　免付Play商店15%佣金
2023/11/21
【優待Spotify】Spotify與Google達成特殊協議　免付Play商店15%佣金
【網絡安全】iPhone比較安全？　兩大銀行Android App禁截圖功能
2023/11/21
【網絡安全】iPhone比較安全？　兩大銀行Android App禁截圖功能
【IT人才】國泰培育IT新血　明年中港團隊各增聘逾100人
2023/11/21
【IT人才】國泰培育IT新血　明年中港團隊各增聘逾100人
【WhatsApp動向】WhatsApp iOS版推出新功能　帳戶可綁定電郵
2023/11/21
【WhatsApp動向】WhatsApp iOS版推出新功能　帳戶可綁定電郵

你可能感興趣

【優待Spotify】Spotify與Google達成特殊協議　免付Play商店15%佣金
12:39 2023/11/21
【優待Spotify】Spotify與Google達成特殊協議　免付Play商店15%佣金
【網絡安全】iPhone比較安全？　兩大銀行Android App禁截圖功能
15:47 2023/11/21
【網絡安全】iPhone比較安全？　兩大銀行Android App禁截圖功能
【IT人才】國泰培育IT新血　明年中港團隊各增聘逾100人
18:24 2023/11/21
【IT人才】國泰培育IT新血　明年中港團隊各增聘逾100人
網購平台 電子支付 手機Apps 科技產品 網上購物 網絡保安 人工智能 數碼轉型 Klook Google

上一篇文章

【OpenAI大地震】與Sam Altman原則上達成協議　料將重返OpenAI　

下一篇文章

【AI監管】「世界新聞攝影大賽」修例　禁止AI生成圖片參賽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款