【AI應用】Klook藉Google Cloud生成式AI　強化網站活動內容及客戶互動渠道

▲ Google Cloud表示，新合作計畫將向Klook提供10種語言的自動化翻譯，為其網站活動內容翻譯。（法新社）

旅遊服務平台Klook早前透過Google Cloud的PaLM 2大型語言模型進行試驗計畫，將其商戶現有的服務描述、貼士等資料翻譯成簡體中文和韓文，取得顯著成效。Klook及Google Cloud今（22日）宣布展開合作，利用Google Cloud生成式AI，強化Klook的網站活動內容及客戶互動渠道。

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Google Cloud表示，新合作計畫將向Klook提供10種語言的自動化翻譯，為其網站活動內容翻譯，務求在捕捉到本地語言神髓的同時，亦保留Klook獨特的品牌個性。

除翻譯外，Klook亦會探索在旗下聊天機械人K.AI（Klook AI）運用Google Cloud生成式 AI，提升其客戶服務的能力，希望能加強數據安全的同時，準確地回應旅遊建議、預訂狀態和相關交易等更複雜的客戶查詢。

PaLM 2內容生成功能 自動撰寫簡短活動描述

再者，Klook亦計畫引進PaLM 2內容生成功能，例如自動撰寫簡短活動描述和詳情，為新加入的合作夥伴提供更迅速、更便利的上架體驗。

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為進一步提升其數據分析和AI能力，Klook也會擴大BigQuery和Google Kubernetes Engine的應用範圍至全公司的數據分析和應用程式。Klook表示，當Google Cloud和Google Ads全面應用生成式AI後，Klook將能透過更個人化的內容和增值服務，發掘與客戶互動的新機會。

責任編輯：陳卓賢

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