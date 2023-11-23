【内房白名單】碧桂園、遠洋齊升逾15%、傳獲納入「白名單」　官媒：50房企「白名單」或按銷售榜篩選

▲ 【内房危機】官媒：50房企「白名單」或按銷售榜篩選

中國監管機構盛傳正起草包括50間內房企業「白名單」，將加大支持相關企業融資。碧桂園 （02007） 、旭輝控股 （00884） 、遠洋集團 （03377） 今年相繼債務違約，但彭博社引述消息指，三家內房都會在草擬中的「白名單」之上。碧桂園、遠洋集團分別升逾15%、旭輝控股升24%。

彭博社早前報道指，國有房企和民營房企都會列入「白名單」上，將獲得信貸、債券和股權融資等多方面支援，惟不意味對銀行等金融機構有硬性借貸要求。龍湖 （00960） 、萬科 （02202） 及新城發展 （01030） 等均榜上有名。

另外，住建部旗下官媒《中國房地產報》引述消息指，「白名單」主要是金融監管部門倡議，與近期金融監管部門紓困房企相關。報道又引述房地產業內人士稱，50家白名單內房初步依照銷售榜50強篩選。

官媒引述消息稱，50家房企的名單主要是金融機構自行訂定，形式是央行「窗口指導」，及後將由各商業銀行認領出方案，支援名單内的房企，明年或有可能推進實施。不過，有大部分房商表示尚未接獲「白名單」通知，報道引述一位民營房企高層人士，稱「暫時還沒有感受到融資改善，估計至少要等到明年第一季」。

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編輯：伍鍵文