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【内房危機】官媒：50房企「白名單」或按銷售榜篩選

股市 12:20 2023/11/22

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【内房危機】官媒：50房企「白名單」或按銷售榜篩選

内房地產危機持續，日前市傳内地監管機構正起草房企「白名單」，以加大支持房地產行業融資。住建部旗下官媒《中國房地產報》引述消息指，「白名單」主要是金融監管部門倡議，與近期金融監管部門紓困房企相關。報道又引述房地產業內人士稱，50家白名單內房初步依照銷售榜50強篩選。

彭博社早前報道指，國有房企和民營房企都會列入「白名單」上，將獲得信貸、債券和股權融資等多方面支援，惟不意味對銀行等金融機構有硬性借貸要求。龍湖 （00960） 、萬科 （02202） 及新城發展 （01030） 等均榜上有名。

官媒引述消息稱，50家房企的名單主要是金融機構自行訂定，形式是央行「窗口指導」，及後將由各商業銀行認領出方案，支援名單内的房企，明年或有可能推進實施。不過，有大部分房商表示尚未接獲「白名單」通知，報道引述一位民營房企高層人士，稱「暫時還沒有感受到融資改善，估計至少要等到明年第一季」。

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編輯：伍鍵文

港股 龍湖集團（00960） 新城發展（01030） 萬科企業（02202） 金融機構 內地物業
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