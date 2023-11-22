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【新股IPO】中國年內約200家企業終止A股IPO　官媒批部分企業「帶病闖關」

股市 11:34 2023/11/22

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【新股IPO】中國年內約200家企業終止A股IPO　官媒批部分企業「帶病闖關」

雖然A股今年新股集資額繼續領先全球交易所，但首10個月A股IPO融資規模按年下降約30%。中國國務院直屬官媒《經濟日報》在頭版報道指，截至目前，年內已有約200家企業終止IPO。無論是從終止數量或融資規模來看，A股IPO降溫明顯。

報道引述分析指，不單是中證監8月提出收緊IPO節奏、加大審核和監管，逾8成終止IPO的企業都屬於主動撤回申請，除了未滿意目前市況影響估值，也有部分企業申報資料有嚴重問題，暴露出部分發行人和中介機構存在「帶病闖關」心態。

階段性收緊IPO＝落實「活躍資本市場」

報道指，今年9月滬深交易所發布證券發行承銷違規行為監管（試行）指引，對發行承銷實施「全鏈條問責」，維護證券發行承銷秩序；10月份，中證監向券商發出機構監管通報，重點關注「即檢即退」、「帶病突破」等突出議題。

報道又形容，監管部門階段性收緊IPO，釋放維護資本市場穩定的信號，從短期看有利於減少過度融資導致的資金分散，避免市場指數持續下行，是落實「活躍資本市場」的舉措。

3月底至今51家企業完成中證監備案

境外上市方面，中證監今年3月底實行報備機制，企業赴香港等市場上市都要向中證監報備，報道指，目前企業赴境外上市整體平穩有序進行，已有51家企業赴境外上市完成備案，21家企業赴歐洲完成發行全球存託憑證（GDR）。

據中證監網站，目前尚有94家企業已提交報備文件待中證監批出，17家屬於5月底前已提交申請，經過約半年時間尚未完成程序。

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編輯：麥德銘

 

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