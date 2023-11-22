【AI監管】「世界新聞攝影大賽」修例　禁止AI生成圖片參賽

▲ 反對AI生成圖片作賽的新聞攝影師表示，WPP是為記錄真實世界事件而設立的比賽，若容許AI創造的圖片參與，就會與新聞行業所做的一切背道而馳。（法新社））

每年一度的「世界新聞攝影大賽」（World Press Photo，WPP）早前推出新的AI作品提交指南，表示歡迎參賽者提供AI生成圖片作賽。但由於受到大批新聞攝影師強烈反對，日前WPP宣布修例，禁止參賽者提交AI生成圖片。

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反對AI生成圖片作賽的新聞攝影師表示，WPP是為記錄真實世界事件而設立的比賽，若容許AI創造的圖片參與，就會與新聞行業所做的一切背道而馳。

WPP主辦單位「世界新聞攝影基金會」則指出，考慮到大量新聞攝影師的反饋，所以決定改變該比賽中開放格式類別的規則，排除AI生成的圖片。同時，生成填色（Generative Fill）和完全生成圖片（Fully Generated Images）都將被禁止在開放格式類別中參賽。

此外，「由相機鏡頭拍攝」的照片影像處理規則亦已更新，以更清楚地說明AI生成圖片的定義。例如，去雜訊、自動調整（如色階、顏色、對比）和物件選擇，是被列為可接受的AI編輯工具。

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不過，利用生成式AI模型來放大和銳化圖片的工具，例如Adobe Super Resolution和Topaz Photo AI，則不被允許使用。

責任編輯：陳卓賢

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